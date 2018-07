Rainha Beatriz empossa novo governo na Holanda

Oito dos 13 ministros prestaram juramento perante a monarca no Palácio Huis ten Bosch, nos arredores de Haia. Os outros cinco ministros, entre os quais o próprio Rutte, já haviam sido empossados no governo anterior do primeiro-ministro.

A cerimônia de juramento durou menos de três minutos, mas contou pela primeira vez com transmissão ao vivo pela televisão e pela internet.

A posse ocorre em um momento no qual Rutte é alvo de críticas de seus correligionários conservadores por causa das concessões feitas para viabilizar a formação de uma coalizão com o Partido Trabalhista, de centro-esquerda.

Os conservadores opõem-se principalmente a um programa por meio do qual os prêmios de seguro-saúde dos holandeses passarão a ser proporcionais à renda. As informações são da Associated Press.