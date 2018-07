Rainha britânica e líder do IRA apertam as mãos A rainha britânica, Elizabeth II, e o ex-comandante do Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês) apertaram as mãos (foto) ontem em Belfast, num esperado encontro que simbolizou o progresso da Irlanda do Norte e da Grã-Bretanha na direção da reconciliação, após décadas de violência. A monarca e Martin McGuiness tiveram um encontro privado e depois se cumprimentaram em público.