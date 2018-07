'Rainha da cocaína' é morta a tiros na Colômbia

Atiradores em uma moto balearam Blanco na cabeça quando saiu de um açougue na cidade de Medellín, noroeste da Colômbia. Autoridades colombianas afirmaram que a vítima levava uma vida discreta desde que retornou ao país, depois de ficar 20 anos presa nos Estados Unidos.

Ela foi a primeira a utilizar rotas de tráfico através da Flórida. No auge de suas operações, enviava para os EUA cerca de 1,5 mil kg de cocaína por mês. Blanco também foi a pioneira no uso das chamadas "mulas", pessoas que contrabandeavam a cocaína, e foi a mentora de Pablo Escobar, o notório chefe do cartel de Medellín que mais tarde assumiu suas operações. As informações são da Associated Press.