Rainha da Inglaterra se entristece com morte de Mandela A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, declarou estar "profundamente entristecida" com a morte do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Em comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, a rainha declarou que "seu legado é a paz na África do Sul que vemos hoje". Fonte: Dow Jones Newswires.