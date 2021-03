Rainha e o marido não mencionaram cor da pele do filho de Meghan e Harry, afirma Oprah

WASHINGTON - Nem a rainha Elizabeth II nem seu marido, o príncipe Philip, participaram nas conversas em que se expressou preocupação com o tom da pele de seu bisneto, Archie, o filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, afirmou nesta segunda-feira Oprah Winfrey.

Em uma entrevista à estrela da televisão americana exibida no domingo, o casal acusou a família real britânica de ter manifestado preocupação com o tom de pele de Archie antes de seu nascimento. Markle é afro-americana e a primeira pessoa negra a casar com um integrante da família real britânica.

Harry não revelou quem apresentou as preocupações, disse Winfrey ao canal CBS nesta segunda-feira, mas "ele queria assegurar que eu soubesse, e que se eu tivesse a oportunidade compartilharia, que sua avó nem seu avô fizeram parte das conversas".

Esta acusação é potencialmente a mais prejudicial feita ao longo da entrevista de duas horas, durante a qual Meghan afirmou que não recebeu ajuda durante um momento de crise, quando teve pensamentos suicidas durante a gravidez de Archie.

Meghan e Harry acusaram em várias ocasiões a imprensa britânica de racismo por seu tratamento hostil em relação a ela.

As acusações foram feitas em um momento no qual o Reino Unido enfrenta um profundo debate sobre o racismo e seu passado colonial, que foi impulsionado pelo movimento de protesto Black Lives Matter nos Estados Unidos./ AFP