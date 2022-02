Rainha Elizabeth cancela compromissos virtuais em razão do sintomas da covid

LONDRES - A rainha Elizabeth II cancelou os compromissos previstos para esta terça-feira, 22, em razão dos sintomas "leves" que está sentindo por ter contraído a covid-19, informou o Palácio de Buckingham.

A monarca de 95 anos ainda sofre "sintomas leves similares a um resfriado" depois de testar positivo para covid no domingo, mas "continuará com tarefas simples" de sua agenda, afirmou um porta-voz. Elizabeth II comemorou recentemente o 70º aniversário de seu reinado e se encontrou em 8 de fevereiro com seu filho e herdeiro, o príncipe Charles, dois dias antes de ele testar positivo.

De acordo com a imprensa britânica, a rainha, que completará 96 anos em abril, recebeu três doses da vacina contra a covid, assim como seu filho e a mulher dele, Camilla, que também foi infectada pelo coronavírus.

A participação da rainha nos compromissos agendados para os próximos dias será decidido no momento oportuno, afirmou o palácio.

Após o encontro com o filho mais velho, a rainha compareceu a um encontro com militares, no castelo de Windsor. Um vídeo do encontro a mostrava de pé, sorridente, com um vestido estampado e uma bengala na mão. "Como podem ver, eu não posso me mover", disse.

A aparição da rainha foi uma tentativa de acalmar as preocupações sobre seu estado de saúde, acompanhada com especial atenção desde a noite que passou no hospital em outubro do ano passado para fazer exames "preliminares", cuja natureza nunca foi revelada.

Preocupações

A notícia do exame positivo da rainha para covid alimentou a preocupação com a saúde da monarca. Desde outubro, suas aparições foram reduzidas, mas o palácio havia anunciado recentemente a retomada de suas atividades públicas, com uma cerimônia em 29 de março na abadia de Westminster em memória do príncipe Philip, seu marido que morreu no ano passado.

A agenda inclui em 2 de março uma grande recepção diplomática em Windsor, castelo que se tornou seu principal local de residência desde o início da pandemia de coronavírus, e uma cerimônia da Commonwealth em 14 de março.

Quatro dias de festividades estão programados para junho, para celebrar o jubileu de platina pelos 70 anos de reinado, um recorde para a monarquia britânica.

No domingo, o Palácio Buckingham anunciou que a rainha tinha a intenção de "continuar durante a semana com tarefas leves em Windsor". Na segunda-feira 21, ela enviou uma mensagem de condolências ao presidente do Brasil pelas inundações e deslizamentos de terra que atingiram a cidade de Petrópolis.

Fim das restrições

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou na segunda-feira 21 o fim do isolamento obrigatório para casos positivos do coronavírus e a suspensão do rastreamento de contatos em caso de infecção.

Johnson disse aos legisladores britânicos que o país estava "passando das restrições do governo para a responsabilidade pessoal" como parte de um plano para tratar a covid-19 como outras doenças transmissíveis, como a gripe.. / AFP