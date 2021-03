Rainha Elizabeth diz que acusações de racismo são 'preocupantes' e serão 'levadas a sério'

LONDRES - As acusações de racismo feitas pelo príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, são "preocupantes" e serão levadas "muito a sério", declarou nesta terça-feira, 9, o Palácio de Buckingham em seu primeiro comunicado após a retumbante entrevista do casal.

"As questões levantadas, particularmente aquelas relacionadas à raça, são preocupantes. Embora algumas memórias possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular", acrescentou o palácio em um comunicado.

O texto indica ainda que a rainha Elizabeth II está "entristecida" pelas dificuldades dos dois e expressou seu amor por eles. "A família inteira ficou triste ao saber como os últimos anos foram difíceis para Harry e Meghan", declarou o palácio, enfatizando que o casal e seu filho Archie "sempre serão membros muito queridos da família".

Segundo a rainha, "as questões levantadas, especialmente a de raça, são preocupantes". Mas ela ponderou que a família real não apoiou totalmente a afirmação do duque e da duquesa de Sussex sobre como foram tratados ou o que foi dito.

Os súditos de sua majestade - e uma audiência global de TV - ficaram surpresos com as revelações do príncipe Harry e Meghan de que sua própria família fazia perguntas sobre a cor da pele de seu filho ainda não nascido e que "A Firma", como pessoas chamam internamente a instituição, rejeitou seus pedidos de ajuda quando ela disse ter tido "pensamentos suicidas". /AFP e W. POST