Rainha Elizabeth foi submetida à cirurgia de catarata, diz Buckingham

LONDRES- A rainha britânica, Elizabeth II, 92 anos, foi submetida a uma cirurgia de catarata no mês passado, informou nesta sexta-feira, 8, o Palácio de Buckingham.

Segundo a monarquia, o procedimento ocorreu no hospital privado King Edward VII, no centro de Londres, e foi bem sucedido. Nas últimas semanas, a soberana foi vista de óculos escuros em eventos públicos.

A catarata é um problema comum em pessoas idosas, e a cirurgia consiste na remoção do cristalino do olho e em sua substituição por uma lente intraocular. O procedimento dura cerca de 40 minutos. De acordo com especialistas no tema, a recuperação completa de uma operação desse tipo ocorre depois de seis semanas. /ANSA e EFE