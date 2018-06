Rainha Elizabeth II celebrará aniversário de 92 anos em concerto em Londres

LONDRES - A rainha Elizabeth II completa neste sábado, 21, 92 anos e celebrará a data nesta noite assistindo a um concerto no Royal Albert Hall de Londres, onde estarão, entre outros, a cantora australiana Kylie Minogue.

A monarca comparecerá ao teatro acompanhada por outros membros da família real, conforme confirmou o Palácio de Buckingham. Além de Kylie Minogue, também irão no concerto, celebrado em homenagem à soberana, Sir Tom Jones, Craig David, Anne Marie, Shawn Mendes, Ladysmith Black Mambazo e Sting & Shaggy.

A família real falou sobre o aniversário da rainha no Twitter. O Palácio de Buckingham postou uma foto da monarca em 1946, quando ela tinha apenas 20 anos, carregando um enorme ramo de flores.

Além disso, o Palácio lembrou o discurso que a soberana fez quando completou 21 anos, no qual disse que dedicaria sua vida "ao serviço", e lembrou que ela ainda hoje continua cumprindo com suas "obrigações reais".

Como manda a tradição, a Tropa Real de Artilharia Montada a Cavalo fez disparos de 41 canhões em sinal de saudação à rainha pelo aniversário no Hyde Park.

Nesta semana, Elizabeth II participou da cúpula bienal da Commonwealth, que foi realizada na capital britânica com os chefes de Estado dos 53 países que a integram. Eles elegeram seu filho, o príncipe Charles, como sucessor à frente da instituição.

Nascida no dia 21 de abril de 1926, Elizabeth II costuma celebrar seu aniversário duas vezes: no dia de seu verdadeiro aniversário e depois em uma cerimônia oficial em junho, marcada pelo célebre desfile militar pelo centro de Londres conhecido como "Trooping The Colour", que neste ano será realizado no dia 9 de junho.

Elizabeth II, a monarca e chefe do Estado viva com mais anos de reinado, está há 66 anos no trono e se tornou a primeira rainha britânica a atingir o chamado Jubileu de Safira. / EFE