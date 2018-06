Rainha Elizabeth II inicia participação em eventos pelo seu aniversário de 90 anos

LONDRES - A rainha Elizabeth II visitou nesta quarta-feira, 20, uma unidade dos correios perto do Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, no início das comemorações pelos seus 90 anos, na véspera do aniversário.

Acompanhada do duque de Edimburgo, a soberana foi a um centro de distribuição de cartas na data dos 500 anos do Royal Mail, criado no reinado de Henrique VIII.

Usando um casaco rosa e um chapéu com flores, a rainha foi recebida por uma multidão entusiasta que segurava bandeiras britânicas. Depois, ela se dirigiu ao Parque de Windsor, onde estudantes cantaram o "Parabéns a você" e assistiu a um espetáculo de música e dança organizado por escolas locais.

Em razão dos 90 anos de Elizabeth II, o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono, homenageou a avó ao destacar os serviços prestados por ela. "Tudo isso foi incrivelmente importante para mim e um verdadeiro exemplo sobre o que um bom monarca pode ser", afirmou o filho do príncipe Charles e Diana.

A rainha passará o aniversário na quinta-feira com a família em Windsor antes de receber, na sexta-feira, no castelo o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama com a mulher, Michelle. /EFE