Rainha Elizabeth II visita marido no hospital A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, visitou hoje com seus filhos o hospital onde está internado seu marido, o príncipe Philip, o duque de Edimburgo. Com 90 anos, ele foi hospitalizado ontem, após sentir dores no peito. Ele teve um stent coronário implantado após exames identificarem uma artéria entupida. Mas o Palácio de Buckingham se recusou a dizer se o príncipe sofreu um ataque cardíaco.