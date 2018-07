Rainha Elizabeth não comparece ao batismo de seu bisneto, príncipe Louis

LONDRES - O príncipe Louis, terceiro filho do príncipe William e Kate, foi batizado nesta segunda-feira, 9, em uma pequena cerimônia privada conduzida pelo arcebispo de Canterbury. A rainha Elizabeth, bisavó de Louis, e seu marido, príncipe Phillip, não compareceram, segundo informou o Palácio de Kensington. Louis é o quinto na linhagem do trono britânico e nasceu no dia 23 de abril. Seu batismo foi realizado na Capela Real do Palácio de St. James, no centro de Londres.

Segundo uma fonte ligada à família real, a decisão de que a rainha não iria ao batismo foi feita há algum tempo, e ausência não é motivada por questões de saúde. Elizabeth é a monarca viva mais velha e está há mais tempo no trono em todo o mundo. Aos 92 anos, ela perdeu um evento no mês passado, porque estava se sentido desanimada, mas desde então participou de vários compromissos públicos. A monarca deve retornar a Londres nesta segunda-feira, e tem pela frente uma agenda cheia que inclui uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Castelo de Windsor.

Segundo o Palácio de Kensington, o pai de William, príncipe Charles, e sua esposa, Camilla, estavam presentes no batismo, junto do príncipe Harry e sua mulher, Meghan. Também participaram os pais de Kate, seu irmão e irmã, além dos seis padrinhos de Louis, que incluem a prima de Kate, Lucy Middleton, e Guy Pelly, amigo de infância do príncipe William.

"Estou feliz e sou privilegiado por estar batizando o príncipe Louis hoje - uma criança preciosa feita à imagem de Deus, assim como todos nós somos", publicou o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, pelo Twitter. "Por favor, juntem-se a mim em oração poe ele e sua família neste dia especial", acrescentou.

Louis vestiu uma réplica artesanal do Royal Christening Robe, vestimenta que, em 2008, substituiu a peça original, utilizada em todos os batismos reais desde o da filha mais velha da rainha Vitória, em 1841. O jovem príncipe, que tem um irmão mais velho, George, de 4 anos, e a irmã Charlotte, de 3 anos, foi batizado com água do Rio Jordão. / REUTERS