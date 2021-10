Rainha Elizabeth não viajará para a COP 26 por orientação médica

LONDRES - A rainha Elizabeth II não estará presente na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudança Climática, em Glasgow, depois de passar a noite em um hospital na semana passada e receber ordens de médicos para descansar.

A monarca britânica, de 95 anos, deveria viajar para a cidade escocesa para participar de uma recepção na COP 26 na segunda-feira. Em um comunicado, o Palácio de Buckingham disse que ela deve enviar uma mensagem virtual para o evento. "Sua Majestade está desapontada por não comparecer à recepção, mas fará um discurso aos delegados reunidos por meio de uma mensagem de vídeo gravada", disse o comunicado.

O anúncio da ausência da rainha na COP veio poucos dias depois que o Palácio de Buckingham anunciou que ela havia sido hospitalizada para "exames" antes de retornar ao Castelo de Windsor.

Os testes marcaram sua primeira pernoite em um hospital em oito anos, despertando preocupação generalizada. No Google, “How is the queen?” (Como está a rainha?) era um termo de pesquisa em alta no Reino Unido.

A rainha retomou sua rotina com "tarefas leves no Castelo de Windsor" nessa semana. Nesta terça-feira, 26, a monarca realizou duas audiências virtuais no Castelo de Windsor, uma com o novo embaixador sul-coreano, Kim Gunn, e outra com o embaixador suíço, Markus Leitner.

Os médicos orientaram a rainha a descansar enquanto ela cancelava sua viagem à Irlanda do Norte na semana passada.

Embora a rainha não deva comparecer pessoalmente, a COP 26 é um evento de alto risco para o governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Outros membros da realeza, incluindo o filho de Elizabeth, o príncipe Charles, devem comparecer e apresentar-se com destaque. / W. POST