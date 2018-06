Rainha Elizabeth se recupera de gripe e retoma compromissos oficiais

LONDRES - A rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido, concedeu uma honraria a um membro de seu quadro de funcionários durante uma cerimônia particular, retomando os compromissos oficiais em um momento no qual se recupera de uma forte gripe que a forçou a perder as missas de Natal e de Ano novo, disse uma porta-voz.

A monarca de 90 anos adoeceu antes do Natal, adiou em um dia a viagem de Londres para sua casa de campo em Sandringham, no leste da Inglaterra, e tomou uma rara decisão de não comparecer às celebrações religiosas de fim de ano.

A rainha não foi vista em público desde que adoeceu, e o Palácio de Buckingham disse que ela está se recuperando de uma forte gripe.

Na terça-feira, a rainha deu a um de seus funcionários, Raymond Wheaton, a insígnia de Tenente da Ordem Real Vitoriana, uma honra que geralmente recompensa o serviço pessoal à rainha ou à monarquia.

Uma porta-voz disse que a cerimônia particular aconteceu em Sandringham e que nenhuma foto estava disponível para publicação.

A rainha também enviou uma mensagem pessoal de condolências, na terça-feira, para o presidente turco, Tayyip Erdogan, após o ataque na virada do ano a uma boate em Istambul que deixou 39 mortos. /REUTERS