Rainha participa de reunião do gabinete britânico

Acredita-se que esta seja a primeira vez em pelo menos 100 anos que um monarca participa de uma reunião do gabinete. Os integrantes do governo presentearam a rainha com um conjunto de 60 jogos americanos (espécie de toalha para se colocar embaixo do prato) em homenagem a seu Jubileu de Diamante.

O governo comunicou que a rainha participou da reunião desta terça-feira como observadora, não como colaboradora, em homenagem ao fato de ela estar há 60 anos no trono. Mas sua visita chamou a atenção por parecer uma quebra na tradicional linha que separa o governo da monarquia.

Como chefe de Estado, a rainha representa o país em cerimoniais e obrigações formais relacionadas ao governo, mas se mantém neutra no que diz respeito a questões políticas. As informações são da Associated Press.