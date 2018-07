Rainha vai às corridas de cavalo no início do Jubileu A rainha Elizabeth II foi às corridas de cavalos hoje, no começo das comemorações de quatro dias de 60 anos de reinado. Ainda no final de semana, ela irá a River Thames para um concerto, tudo acompanhado por milhões de pessoas, com a rainha comemorando o feito sob o slogan de "Jubileu de Diamante".