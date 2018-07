Raio mata professor e 18 estudantes em Uganda Um professor e 18 estudantes morreram após serem atingidos por um raio na escola em que estavam, no meio-oeste de Uganda, informou hoje a polícia local. Segundo uma porta-voz da polícia, Zura Ganyana, 51 estudantes com idades entre 7 e 16 anos ficaram feridos, no incidente ocorrido ontem. Ganyana disse que um professor também morreu na escola primária Runyanya, 260 quilômetros a oeste da capital, Kampala.