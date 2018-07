Rajoy aferra-se ao cargo em um país pouco afeito a renúncias Embora envolvido em suspeitas de corrupção, o chefe de governo espanhol, Mariano Rajoy, parece longe de renunciar, já que dispõe de sólida maioria parlamentar num país com escassa tradição de renúncias e uma cidadania pouco reivindicativa. Na segunda-feira, depois de uma semana de revelações comprometedoras sobre a implicação de Rajoy no suposto caixa 2 de seu partido e no recebimento de dinheiro de forma ilegal, o líder conservador reafirmou o que tinha dito quando o escândalo eclodiu no princípio do ano: não vai renunciar, apesar das petições da oposição.