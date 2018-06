Rajoy afirma que acusações de corrupção são falsas

Em reunião de emergência, Rajoy prometeu "máxima transparência" ao lidar com um escândalo de corrupção que abalou o PP e seu governo, dois dias depois de o jornal El País publicar que ele e várias outras lideranças do partido receberam regularmente pagamentos não declarados entre 1997 e 2008 por meio de uma espécie de caixa 2 administrada por um ex-tesoureiro do grupo político.

"Isso é mentira", disse o normalmente contido Rajoy, ao falar a colegas do partido e em rede nacional de televisão. "Nunca, eu repito, nunca recebi dinheiro não declarado deste partido político...tudo que foi dito e todas as insinuações são falsas."

O El País publicou o que descreveu como trechos manuscritos dos livros de contabilidade do ex-tesoureiro, mostrando supostos pagamentos a Rajoy que totalizaram em média 25.200 euros (US$ 34.189) anualmente ao longo do período de 11 anos. O jornal disse que pretende publicar neste domingo a versão completa dos livros, que revelará também pagamentos a outros líderes do partido.

Nas últimas semanas, jornais espanhóis publicaram que o caixa do PP recebeu centenas de milhares de euros a partir de meados da década de 1990, sendo que parte do dinheiro veio de executivos do setor de construção e outros empresários com interesse em obter contratos do governo.

Apesar da negativa de Rajoy, o escândalo ameaça minar a reputação do atual governo, num momento em que Madri pede à população que tolere violentos cortes de gastos e medidas de austeridade que têm como objetivo reverter um grande déficit fiscal e encerrar uma longa recessão que já deixou 26% da força de trabalho desempregada.

O premiê reconheceu hoje que os espanhóis merecem que sejam afastadas "quaisquer dúvidas sobre a conduta" do governo e seu partido anunciou o resultado de uma auditoria interna, segundo a qual não foram encontradas irregularidades.

Rajoy liderou o conservador PP entre 2004 e 2011, quando foi eleito primeiro-ministro, pondo fim a oito ano de governo dos socialistas. As informações são da Dow Jones.