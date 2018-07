Rajoy anuncia membros do gabinete nesta tarde O novo primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, anunciará os novos membros de seu gabinete por volta das 16h30, informou o governo em comunicado. Rajoy assumiu o cargo fazendo um juramento mais cedo, um mês após seu conservador Partido Popular vencer com folga as eleições gerais no país. Ele assume no lugar do socialista José Luis Rodríguez Zapatero.