Rajoy é agredido durante ato eleitoral; veja o vídeo

(Atualizada às 18h07) PONTEVEDRA - Um jovem agrediu nesta quarta-feira, 16, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, enquanto ele participava de um ato eleitoral em Pontevedra (norte), cidade muito ligada ao início de sua carreira política.

Durante a caminhada, quando a comitiva passava pelas ruas da cidade, o jovem que ouvia enquanto ele falava com o público deu um forte soco no rosto de Rajoy, arrancando os óculos do premiê, que chegou a cambalear. Em seguida, agrediu em um dos membros da segurança, antes de ser contido pelo restante da equipe. Veja o vídeo do momento da agressão feito pelo Diario de Pontevedra:

A ministra de Fomento, Ana Pastor, tentou minimizar a situação e convidou a comitiva a continuar com o percurso, que Rajoy completou sem os óculos. O líder do PP se despediu em meio a aplausos, antes de se dirigir rumo à outra cidade para participar de um comício. / EFE