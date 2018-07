Rajoy é empossado primeiro-ministro da Espanha

Rajoy jurou o cargo no Palácio Zarzuela, nas proximidades de Madri. Ele deve anunciar os ministros de seu gabinete mais tarde, substituindo a equipe do premiê socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que estava no posto desde 2004.

A Espanha sofreu com o estouro da bolha no setor imobiliário em 2009, iniciando um período de quase dois anos de recessão, que deixou o país com o desemprego em 21,5%, o maior nível da zona do euro. A Espanha sofre também com o grande déficit e com a estagnação econômica. As informações são da Associated Press.