Ramadã começa 2af na maioria dos países muçulmanos

O Islã adota um calendário lunar, diferente do calendário solar adotado na maior parte do Ocidente. Pelo calendário cristão, a cada ano o Ramadã começa cerca de 11 dias mais cedo. Seu início é determinado com base no momento em que a Lua Nova é vista pela primeira vez no nono mês do calendário islâmico. É o mês em que os primeiros versos do Corão teriam sido revelados por Deus (Alá) ao profeta Maomé, em 610 DC.

Comunicados oficiais divulgados hoje no Egito, Arábia Saudita, Líbano, Síria, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait, Catar e Iêmen dizem que o Ramadan deste ano começa na segunda-feira. Em alguns países, o início do mês sagrado é determinado por observações astronômicas; em outros, pela visão da Lua Nova a olho nu. Divergências políticas e religiosas, por exemplo entre as vertentes sunita e xiita do Islã, também contribuem para que países diferentes tenham datas diferentes para o início do Ramadã.

Como neste ano o mês sagrado coincide com o auge do verão, os governos dos dois territórios palestinos ocupados por Israel, Cisjordânia e Gaza, decretaram que os relógios sejam atrasados em uma hora, de modo a reduzir o desconforto daqueles que devem se abster de beber água durante o dia todo.

Na Síria, o movimento de oposição ao regime do presidente Bashar Al Assad está convocando para a segunda-feira uma grande manifestação de protesto na praça Omayyeen, no centro de Damasco. AS informações são da Associated Press.