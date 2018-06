Ramos-Horta admite derrota no 1º. turno em Timor Leste

Francisco Guterres, da Fretilin, maior partido de oposição, e José Maria de Vasconcelos, ex-comandante militar e chefe de guerrilha, tiveram o maior número de votos no primeiro turno disputado no domingo, segundo dados da comissão eleitoral.

Timor Leste é uma ex-colônia portuguesa que passou 27 anos sob ocupação indonésia (1975-2002), até se tornar o mais jovem e pobre país asiático. O presidente do país tem poucos poderes políticos, mas é crucial para projetar estabilidade para a nação depois do trauma da luta pela independência.

Com 84 por cento dos votos apurados, Guterres liderava com 28,45 por cento, seguido por Vasconcelos, com 25,16 por cento. Ramos-Horta, ganhador do Nobel da Paz de 1996, teve apenas 17,81 por cento.

"Congratulo os dois candidatos que passam para o segundo turno", disse o presidente em entrevista coletiva.

A vida em Díli, a capital, voltou ao normal na segunda-feira, com a reabertura de lojas e órgãos públicos após três dias de feriado eleitoral. Os resultados oficiais completos estão previstos para até terça-feira.