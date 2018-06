Rara tempestade deixa mais de 100 mortos na Somália

A rara tempestade derrubou as linhas de comunicação e as vias de acesso a áreas afetadas, o que dificulta a entrega de ajuda humanitária e a confirmação das informações.

As autoridades da região de Puntland declararam estado de emergência e requisitaram ajuda. O governo de Puntland calculou originalmente o número de mortos em cem, mas depois elevou a estimativa a 300.

A ONU informa, com base nos cálculos do governo local, que cerca de 30 mil pessoas necessitam de água, comida, abrigo e medicamentos.

Ainda de acordo com a ONU, o volume de chuvas levado pela tempestade de domingo igualou o que choveu em todo o ano passado em algumas áreas do litoral norte da Somália. Fonte: Associated Press.