Ratings emergentes têm pior tendência desde 2010 A agência de classificação de risco de crédito Standard & Poor''s afirmou hoje que os ratings dos países emergentes estão com o maior viés negativo desde 2010. No primeiro trimestre deste ano foram 53 rebaixamentos e apenas dez elevações. "Os rebaixamentos dos ratings soberanos do Brasil e da Ucrânia provocaram a maioria das ações de rating entre os emergentes", comenta Diane Vazza, diretora da equipe global de pesquisa em renda fixa da S&P.