Raúl apoia casamento gay, afirma sua filha O presidente de Cuba, Raúl Castro, apoia a legalização da união entre pessoas do mesmo sexo, disse no sábado sua filha, a sexóloga Mariela Castro, que luta contra a homofobia na ilha. "Ele defende a necessidade de avançar nos direitos relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero", disse Mariela. "O presidente tem falado sobre o tema, mas não tornou isso público, porque faz parte de sua estratégia. Ele disse que, como socialismo, não podemos progredir se continuarmos a viver com esses preconceitos."