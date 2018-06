Raúl Castro se hospedou na Granja do Torto para cúpula

BRASÍLIA - O presidente de Cuba, Raúl Castro, está hospedado na Granja do Torto, em Brasília para o encontro da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos com o presidente da China, Xi Jinping. Raúl foi o único dos chefes de Estado a receber a deferência de se hospedar na casa de campo da presidência brasileira.

A hospedagem foi confirmada ao Estado por duas fontes do governo. O encontro do chamado quarteto da Celac - Cuba, Costa Rica, Equador e Antígua e Barbuda, além do México como convidado especial - acontece hoje à tarde, no Itamaraty.