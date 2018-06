Raúl promete esclarecer possível renúncia em discurso no Parlamento de Cuba Com sua provável reeleição hoje, o presidente cubano, Raúl Castro (foto), terá cinco anos para acelerar a lenta abertura iniciada desde que sucedeu seu irmão Fidel, em 2006, e para preparar o terreno para os próximos anos em um contexto de incerteza em razão da doença do venezuelano Hugo Chávez, aliado de Havana. Raúl fixou as novas regras ao limitar em dois o número de mandatos de cinco anos que podem cumprir os dirigentes do país. Na sexta-feira, ele brincou diante de jornalistas dizendo que renunciaria, pois teria direito a se aposentar em razão de sua idade. Ele não especificou uma data, mas disse que esclarecerá a questão no discurso de hoje, durante a renovação da Assembleia Nacional.