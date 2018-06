Razões para não servir nas Forças Armadas de Israel

MORIEL ROTHMAN-ZECHER, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

"E você, o que é", perguntou ele, "um esquerdista?"

Nós dois usávamos os uniformes sobressalentes dos marines americanos que são dados aos prisioneiros da Detenção do Exército Israelense número 6.

"Depende de como você define 'esquerda'", respondi.

"Não banque o espertinho comigo. Por que está aqui?"

"Não quero fazer parte de um sistema cuja principal tarefa é a ocupação violenta de milhões de pessoas."

"Em outras palavras: você gosta dos árabes e não se importa com a segurança israelense."

"Acho que a ocupação prejudica a segurança de todos nós, israelenses e palestinos."

"Está traindo seu povo", disse ele.

"E você, por que está aqui?", perguntei.

"Eu? Deserção."

Há um abismo cada vez maior entre a retórica e a realidade em Israel. No discurso da mídia e do Knesset (parlamento), as Forças de Defesa de Israel representam um "exército popular". A recusa em servir às Forças Armadas é retratada por políticos e especialistas - muitos dos quais começaram suas carreiras nas unidades de elite do Exército - como conduta de uma minoria traiçoeira. Essa retórica é convertida em senso comum: um popular adesivo encontrado nos para-choques diz "Israelenses de verdade não evitam o serviço militar".

A indignação é desproporcional. O número de judeus israelenses que se recusam publicamente a servir no Exército como protesto contra a ocupação israelense dos territórios palestinos raramente passa de poucas centenas. A condenação veemente daqueles que se negam a prestar serviço militar é, portanto, indício do pânico do establishment.

O ano passado trouxe uma espécie de surto nas objeções. Cartas abertas de recusa foram publicadas por um grupo de alunos do ensino médio, um grupo de reservistas, veteranos da unidade de espionagem de elite 8200 e ex-alunos e ex-funcionários da prestigiada Academia de Artes e Ciências de Israel. Todos foram denunciados pelos políticos e pela mídia: em setembro, o trabalhista Isaac Herzog, líder da oposição no Knesset, criticou a carta da Unidade 8200 como "insubordinação".

As agressões contra aqueles que recusam o serviço militar são comuns. Quando acompanhei um jovem chamado Udi Segal, contrário à convocação, até sua unidade de alistamento durante a guerra de Gaza do ano passado, fomos recebidos por um grupo envolto em bandeiras israelenses que entoava, "Udi, traidor! Vá morar em Gaza!" Depois de assinar a carta dos estudiosos, a professora Raya Rotem, ex-professora de literatura cujo marido morreu em 1973 na Guerra do Yom Kippur, recebeu um telefonema ameaçador. E uma amiga rompeu os laços com ela depois de 50 anos.

A ideia segundo a qual "israelenses de verdade" prestam serviço militar e aqueles que se recusam a fazê-lo são traidores é uma falsa dicotomia. Como me disse Raya: "O patriotismo israelense de hoje significa resistir a tudo que descreva a ocupação como normal". É também imprecisa: a realidade é que a maioria dos cidadãos de Israel não serve nas forças armadas, incluindo os palestinos cidadãos de Israel ou "quinta coluna", como são descritos com frequência, e os ultraortodoxos ou "sanguessugas", como são chamados.

O maior grupo é composto por 1,7 milhão de palestinos que são cidadãos de Israel. A lei não exige o alistamento dos membros dessa comunidade e apenas uma pequena fração deles procura o Exército voluntariamente (em 2013 foram cerca de 100 cristãos e algumas centenas de muçulmanos). Em 2014 as forças de defesa começaram a enviar "notificações de alistamento voluntário" aos cidadãos árabes cristãos, incitando protestos palestinos na Universidade Hebraica e em Tel-Aviv.

Mesmo entre os drusos, minoria de língua árabe cujos homens são convocados desde 1956 e cuja identidade árabe e palestina costuma ser diminuída ou negada, o número de dissidentes aumenta. Omar Saad, músico de voz calma, é o mais conhecido de um grupo cada vez maior de drusos que recusam o serviço militar. Ele passou a primeira metade de 2014 entrando e saindo da prisão. Em sua carta de recusa, escreveu, "Como posso pegar em armas contra meus irmãos e meu povo na Palestina?".

Outro grupo importante de israelenses que não servem no Exército é o haredim, os judeus ultraortodoxos. Historicamente, eles são isentos de se alistar desde que estejam matriculados numa yeshiva em tempo integral. Mas, recentemente, formou-se uma coalizão no Knesset em torno de uma proposta para convocar os haredim - que resultou numa manifestação com 500 mil pessoas. A maioria dos haredim cita razões religiosas para recusar o alistamento, mas o "refusenik" ultraortodoxo Uriel Ferera, libertado recentemente depois de passar seis meses detido, citou a ocupação como fator principal em sua decisão.

Há também milhares de "recusas cinzentas", aqueles que encontram maneiras mais discretas de sair do Exército, em geral solicitando isenção por motivo de saúde mental, conhecida como "perfil 21". Como ocorreu com a maioria daqueles que se recusaram publicamente a servir no Exército, fui liberado como "perfil 21" após passar um mês na prisão militar.

A maioria daqueles que estavam comigo na Detenção do Exército Israelense número 6 era mizrahim (judeus de origem médio-oriental), etíopes e russos. Muitos desses membros das comunidades judaicas mais marginalizadas de Israel me relataram sua intenção de "sair com um 21", apesar dos riscos que isso traria para sua empregabilidade futura: as oportunidades de trabalho e ensino muitas vezes dependem da conclusão do serviço militar.

Em entrevista recente, o autor israelense Amos Oz insistiu para que os políticos agissem como "traidores" e trabalhassem pela paz. Mas o tipo de traidor desejado por Oz - ministros de visão, militares voltados para a paz - não existe. O extremo mais à esquerda dos possíveis desafiantes ao primeiro-ministro Binyamin Netanyahu nas próximas eleições israelenses é representado pelo mesmo Herzog que atacou os opositores da unidade 8200.

A paz não virá do próximo Knesset, nem do seguinte. Mas alguns têm esperança que um futuro menos violento e mais decente esteja com os verdadeiros traidores, os milhões de cidadãos israelenses desconsiderados que se recusaram a servir no Exército.

Os motivos para não servir nas forças armadas podem ser diferentes para um jovem palestino de Acre e para um haredim de Beit Shemesh, para um veterano da 8200 e para um imigrante etíope, para mim e para o desertor na Detenção do Exército Israelense número 6, mas há um consenso mais profundo: todos nós nos recusamos a ver o governo como guia moral e o serviço militar como sacrossanto. Conforme o governo israelense nos afasta cada vez mais da paz, e o Exército executa lealmente suas ordens violentas, é desse tipo de elemento traiçoeiro que precisamos. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

*MORIEL ROTHMAN-ZECHER É ESCRITOR, POETA E ATIVISTA