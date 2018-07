Reabertura causou protestos No dia 8, paquistaneses que se opõem à aliança antiterrorismo de seu país com os EUA iniciaram uma marcha de protesto contra a reabertura de rotas de abastecimento da Otan para o Afeganistão. Milhares de manifestantes caminharam na direção de Islamabad. Radicais prometeram ataques. O percurso tinha sido reaberto pelo Paquistão no dia 3. Fora fechado em protesto contra um ataque aéreo dos EUA que matou 24 paquistaneses em novembro. Na segunda-feira, novas manifestações ocorreram.