Reação a filme causou mortes O filme A Inocência dos Muçulmanos, amador, tem 13 minutos de duração e circulou na internet com vários títulos. Apesar de curto, causou manifestações anti-EUA em países árabes e muçulmanos. Segundo o Alcorão, qualquer representação de Maomé é considerada blasfêmia. No total, mais de 50 mortes foram registradas. O início dos protestos, em 11 de setembro de 2012, coincidiu com um ataque ao Consulado dos EUA em Benghazi, na Líbia, que matou quatro americanos, incluindo o embaixador Chris Stevens.