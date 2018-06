Reação inicial de sauditas a acordo nuclear é silenciosa A reação inicial da Arábia Saudita ao acordo nuclear fechado com o Irã na manhã deste domingo foi silenciosa, à medida que as autoridades sauditas ainda estão digerindo os detalhes acertados. Mas analistas preveem que os líderes do Golfo Pérsico devam ficar tranquilizados pelo fato de que todas as potências ocidentais que participaram das negociações, e não apenas os Estados Unidos, aprovaram o pacto.