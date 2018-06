Reagan advertiu contra 'humilhação' de Buenos Aires Preocupado com uma repercussão negativa da Guerra das Malvinas no Brasil e na América Latina, o então presidente americano, Ronaldo Reagan, apelou aos britânicos que negociassem um tratado de paz com a Argentina, forjassem uma boa relação com o Brasil e "não humilhassem" Buenos Aires, sob o risco de ver a influência soviética se alastrar pela região. A informação faz parte das milhares de páginas divulgadas ontem pelo National Archives, de Londres.