Reativação de reator nuclear no Japão provoca protestos

TÓQUIO - A Kansai Electric Power vai reativar neste domingo, 01, o reator número 3 da usina nuclear de Oi, na região administrativa de Fukui. Será a primeira reativação de usina nuclear no Japão desde o derretimento de um dos reatores da usina Daiichi, em Fukushima, depois do terremoto e do tsunami de março do ano passado. Os outros 53 reatores nucleares japoneses continuam parados.

O New York Times informou que cerca de 45 mil manifestantes se reuniram diante da residência oficial do primeiro-ministro do Japão neste sábado para protestar contra a reativação da usina de Oi. Segundo o jornal, esta foi a maior manifestação de protesto no país desde a década de 1960.

De acordo com o jornal Nikkei, a Kansai Electric pretende reativar o reator número 4 da usina de Oi até o fim de julho. A empresa estima que a reativação dos dois reatores quase resolverá o problema da falta de energia elétrica em sua área de atuação, que inclui as cidades de Osaka e Kyoto.

