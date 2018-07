Reator da usina nuclear no Irã atinge total capacidade

A República Islâmica construiu a usina de energia nuclear na cidade portuária de Bushehr, no sul do Irã, com ajuda da Rússia. A instalação é base dos esforços do país para se tornar um líder tecnológico entre as nações muçulmanas, incluindo um ambicioso programa espacial e o desenvolvimento de mísseis de longo alcance.

Os Estados Unidos e alguns de seus aliados acreditam que a usina de Bushehr faz parte de uma tentativa do Irã de desenvolver armas nucleares, mas o governo do país nega a acusação. O projeto Bushehr data de 1974, quando o então xá do Irã, Mohammed Reza Pahlavi, contratou a companhia alemã Siemens para construir um reator. A empresa se retirou do projeto depois que a Revolução Islâmica de 1979 trouxe clérigos linha-dura ao poder.

Em 1992, o Irã assinou um acordo de US$ 1 bilhão com a Rússia para conclusão do projeto e os trabalhos foram iniciados em 1995. Desde então, o programa tem sido afetado por problemas relacionados à construção e a falhas de abastecimento. Nos termos do contrato, Bushehr originalmente deveria ter entrado em operação no mês de julho de 1991, mas problemas técnicos e disputas financeiras adiaram repetidas vezes o início das atividades. O reator finalmente começou a funcionar no verão passado com capacidade mínima para ser submetido a testes antes de atingir total capacidade. As informações são da Associated Press.