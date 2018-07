Tanto a ASN quanto a EDF disseram que o vazamento não provocou impacto ambiental. A EDF afirmou também que o processo de resfriamento do reator não foi afetado e continuou normalmente e que o líquido que vazou estava sendo coletado pelos circuitos que existem para isso. A EDF é o maior operador de usinas nucleares do mundo, com 58 reatores na França e 16 no Reino Unido. As informações são da Dow Jones. (Danielle Chaves)