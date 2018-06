Reator voltou a ser construído, diz instituto Um instituto dos EUA declarou ontem que novas imagens de satélites mostram que a Coreia do Norte retomou os trabalhos de construção do seu reator de água leve após meses de inatividade. Isso indica que o regime norte-coreano pressiona com esforços para expandir seu programa nuclear, afirma o Instituto EUA-Coreia, da Escola John Hopkins de Estudos Internacionais Avançados.