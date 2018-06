Rebelde sírio descreve bombardeio a vilarejo

Uma conversa telefônica entre dois combatentes sírios testemunhada ontem pelo Estado, por meio do viva-voz, registra com riqueza de detalhes a ação do Exército no vilarejo de Janoudiya, noroeste da Síria, a 1 km da fronteira com a Turquia.

Do outro lado da linha, o combatente descreve o bombardeio ao vilarejo de 9 mil habitantes: "Qualquer um que sair na porta será morto imediatamente. Os corpos estão espalhados pelas ruas e há 15 pessoas sob os escombros, incluindo bebês e crianças." O combatente acompanhado pelo Estado partiu de Janoudiya (Província de Idlib) na segunda-feira e está em Hacipasa, do lado turco da fronteira. Ambos pediram que não fossem identificados para proteger suas famílias. O que está em Janoudiya desabafa: "Quando vão nos entregar armas? Quando todos estivermos mortos?"

