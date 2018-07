Rebeldes acham 200 corpos em vala Tropas do Conselho Nacional de Transição da Líbia disseram ontem ter encontrado 200 corpos em uma vala comum nos arredores de Trípoli. Eles foram enterrados com roupas militares. Segundo o comandante militar rebelde Naji al-Issawi, as vítimas morreram durante a tomada da capital líbia, em agosto. No front de Sirte, combatentes rebeldes saquearam e incendiaram a vila da tribo de Muamar Kadafi. /AP e REUTERS