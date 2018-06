Rebeldes anunciam avanço no leste do país Rebeldes sírios iniciaram ontem uma operação em Deir al-Zour, no leste do país, depois de ter expulsado forças do ditador Bashar Assad de áreas petrolíferas na região, disse o comandante insurgente Ibrahim Abu Baker. O objetivo é controlar uma província inteira pela primeira vez em 22 meses de rebelião.