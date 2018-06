Rebeldes atacam navio na fronteira, diz Ucrânia

Dmitrashkovsky disse que o ataque ocorreu na tarde deste domingo, mas não tinha mais informações. Este seria o primeiro incidente ocorrido no mar desde o início do conflito.

O ataque ocorre em um momento de preocupação crescente com os insurgentes que tentam tomar o controle da ponte terrestre que liga a Rússia à Península da Crimeia, anexada pelo governo de Vladimir Putin em março. Até esta semana, a região da costa do mar Azov havia escapado do conflito entre Kiev e os separatistas, confronto que se arrasta nas áreas mais ao norte desde abril. Fonte: Associated Press.