Rebeldes capturam campo de petróleo na Síria Ativistas sírios informaram que um grupo rebelde ligado à Al-Qaeda capturou um dos maiores campos de petróleo do país. Rami Abdurrahman, diretor do Observatório Sírio para Direitos Humanos, disse que os combatentes da Jabhat al-Nusra tomaram neste sábado o campo al-Omar na província de Deir el-Zour, na fronteira com o Iraque, derrotando as tropas do governo durante um conflito na madrugada. Não houve confirmação do episódio pelo regime do presidente Bashar Assad.