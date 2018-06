Rebeldes capturam contratado pela ONU em Darfur

O helicóptero modelo Mi-8 estava sendo operado sob contrato de uma empresa russa e não levava os símbolos da ONU, afirmou Christopher Cycmanick, porta-voz da missão da ONU em conjunto com a União Africana em Darfur. A missão é conhecida como UNAMID.

Um dos membros da tripulação é sudanês, enquanto os outros dois são estrangeiros, disse ele, sem informar as nacionalidades.

O helicóptero estava entregando suprimentos a locais de atuação da UNAMID no estado de Darfur do Sul, quando uma falha mecânica obrigou a aeronave a fazer um pouso de emergência em 3 de agosto, cerca de 50 quilômetros a sudeste da cidade de Nyala, disse Cycmanick.

"Os membros da tripulação, um total de três, foram detidos por membros do SLA-Minni Minnawi", afirmou o porta-voz, referindo-se a um dos principais grupos rebeldes de Darfur.

"Desde aquela época, a comunicação tem sido mantida com todas as partes e as negociações estão em andamento para conseguir a liberação segura da tripulação, assim como a recuperação do helicóptero", disse Cycmanick. Fonte: Dow Jones Newswires.