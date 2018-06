Rebeldes continuam ofensivas no Iêmen, apesar de tensão com ex-presidente Os rebeldes houthis continuaram sua campanha militar neste domingo, apesar de sinais de tensão na aliança entre o grupo e o ex-presidente do país, Ali Abdullah Saleh. Em um discurso transmitido pela televisão no sábado a noite, Saleh pediu diálogo político e novas eleições no país, mostrando pela primeira vez divergências com os rebeldes houthis desde o início dos conflitos, em setembro.