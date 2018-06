Rebeldes curdos começam a se retirar da Turquia amanhã

De acordo com a agência de notícias pró-curda Firat, um primeiro grupo de rebeldes deixará a Turquia amanhã e se dirigirá ao norte do Iraque, mas não havia detalhes sobre o tamanho do grupo nem o tempo de duração da retirada.

O PKK declarou cessar-fogo em março e prometeu retirar-se gradualmente da Turquia como parte de negociações de paz para encerrar um conflito de três décadas no qual dezenas de milhares de pessoas já morreram.

Os rebeldes lutavam por autonomia e mais direitos em uma área do sudeste da Turquia onde a maioria da população é curda. As informações são da Associated Press.