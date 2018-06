Rebeldes da Síria afirmam ter atacado base usada pela Rússia no país Um poderoso grupo rebelde da Síria afirmou que disparou vários foguetes em um aeroporto na costa do país que seria usado por tropas da Rússia. Em um vídeo divulgado na internet, membros do Exército Islã advertiram os russos de que eles não terão sossego em território sírio. Os combatentes então são vistos disparando vários foguetes na região montanhosa.