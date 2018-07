Rebeldes da Síria matam 5 soldados, dizem ativistas Desertores mataram cinco soldados do Exército da Síria, em um confronto nesta segunda-feira na província de Homs, no centro do país, disseram ativistas. "Cinco soldados do Exército regular da Síria foram mortos e 13 outros feridos em um confronto com um grupo de desertores em um posto de controle na vila de Al-Ziraa", afirmou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos.