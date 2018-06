Rebeldes dispersam protesto pró-governo no Iêmen

Em outro protesto que aconteceu neste domingo, cerca de 200 manifestantes se encontraram na Change Square e se dirigiam ao palácio presidencial. A praça foi o local de início dos protestos contra Ali Abdullah Saleh, em 2011.

De acordo com a agência de notícias estatal, SABA, o Parlamento do país adiou uma reunião que iria decidir se aceitaria a renúncia do presidente Abed Rabbo Mansour Hadi. O presidente, aliado dos Estados Unidos em sua campanha contra o braço local da Al-Qaeda, deixou o cargo por causa da pressão dos rebeldes houthis, que exigem maior participação no governo.

Enquanto isso, o enviado da Organização das Nações Unidas (ONU), Jamal Benomar, está em Sanaa para se encontrar com representantes de dos rebeldes houthis e com outros partidos políticos do Iêmen. Fonte: Associated Press.