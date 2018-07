Rebeldes dizem assumir cidade no Congo em meio a tensões com Ruanda Rebeldes que teriam apoio de Ruanda alegaram ter assumido o controle de Goma, no leste da República Democrática do Congo, nesta terça-feira, caminhando pela cidade fronteiriça de um milhão de pessoas diante de tropas de paz da ONU que não fizeram nada para detê-los.